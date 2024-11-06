Temlik nedir, ne demek? Temlik vermek ne anlama gelir?

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Temlik vermek, bir kişinin malını veya alacağını resmi yollarla başka bir kişiye devretmesidir. Örneğin, bir borç alacaklısına temlik verilirse, borç tahsili amacıyla alacak hakkı devredilmiş olur. Bu durumda alacaklı, borçludan temlik yoluyla tahsil işlemi yapabilir. Temlik işlemleri genellikle noter, banka ya da ilgili resmi kurumlar aracılığıyla yapılır.