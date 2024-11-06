×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Bilgi Haberleri

Temlik nedir, ne demek? Temlik vermek ne anlama gelir?

Güncelleme Tarihi:

#Temlik#Temlik Nedir#Temlik Ne Demek
Temlik nedir, ne demek Temlik vermek ne anlama gelir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:57

Temlik, bir malın mülkiyetinin veya hakkının bir başkasına devredilmesi anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak kullanılan temlik, taşınır veya taşınmaz malların, hakların ya da alacakların, yasal bir sözleşme ya da belge ile bir başkasına aktarılmasını ifade eder. Temlik işlemi, genellikle borç-alacak ilişkilerinde veya miras, bağış ve ticari işlemler gibi durumlarda uygulanır.

Haberin Devamı

Temlik vermek, bir kişinin malını veya alacağını resmi yollarla başka bir kişiye devretmesidir. Örneğin, bir borç alacaklısına temlik verilirse, borç tahsili amacıyla alacak hakkı devredilmiş olur. Bu durumda alacaklı, borçludan temlik yoluyla tahsil işlemi yapabilir. Temlik işlemleri genellikle noter, banka ya da ilgili resmi kurumlar aracılığıyla yapılır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Temlik#Temlik Nedir#Temlik Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

6 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta Beşiktaş’ın maçı bugün mü

6 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı bugün mü?

#6 Kasım Maç Programı
KYK Taahhütname onayı yapma ekranı e-Devlet GSB 2024-2025 || Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır KYK burs ve kredi taahhütname tutarı ne kadar, 1 TL nereye ödenir

KYK Taahhütname onayı yapma ekranı e-Devlet GSB 2024-2025 || Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? KYK burs ve kredi taahhütname tutarı ne kadar, 1 TL nereye ödenir?

#Taahhütname Onayı
KYK kredisi nasıl iptal edilir KYK kredisinden vazgeçilebilir mi

KYK kredisi nasıl iptal edilir? KYK kredisinden vazgeçilebilir mi?

#Kyk Kredisi
Vox Populi, Vox Dei nedir, ne demek, ne anlama geliyor

Vox Populi, Vox Dei nedir, ne demek, ne anlama geliyor?

#Vox Populi Vox Dei
BİM AKTÜEL 8 KASIM KATALOĞU 2024- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER || Bimde bu hafta cuma neler var Bim bu hafta Çift Yönlü Isıtıcı, Masaj Cihazı getiriyor...

BİM AKTÜEL 8 KASIM KATALOĞU 2024- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER || Bim'de bu hafta cuma neler var? Bim bu hafta Çift Yönlü Isıtıcı, Masaj Cihazı getiriyor...

#Bim Aktüel Ürünler Kataloğu

EN SON HABERLER

6 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta Beşiktaş’ın maçı bugün mü

6 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı bugün mü?

#6 Kasım Maç Programı
KYK Taahhütname onayı yapma ekranı e-Devlet GSB 2024-2025 || Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır KYK burs ve kredi taahhütname tutarı ne kadar, 1 TL nereye ödenir

KYK Taahhütname onayı yapma ekranı e-Devlet GSB 2024-2025 || Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? KYK burs ve kredi taahhütname tutarı ne kadar, 1 TL nereye ödenir?

#Taahhütname Onayı
KYK kredisi nasıl iptal edilir KYK kredisinden vazgeçilebilir mi

KYK kredisi nasıl iptal edilir? KYK kredisinden vazgeçilebilir mi?

#Kyk Kredisi
Vox Populi, Vox Dei nedir, ne demek, ne anlama geliyor

Vox Populi, Vox Dei nedir, ne demek, ne anlama geliyor?

#Vox Populi Vox Dei
BİM AKTÜEL 8 KASIM KATALOĞU 2024- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER || Bimde bu hafta cuma neler var Bim bu hafta Çift Yönlü Isıtıcı, Masaj Cihazı getiriyor...

BİM AKTÜEL 8 KASIM KATALOĞU 2024- İNDİRİMLİ ÜRÜNLER || Bim'de bu hafta cuma neler var? Bim bu hafta Çift Yönlü Isıtıcı, Masaj Cihazı getiriyor...

#Bim Aktüel Ürünler Kataloğu