Temlik nedir, ne demek? Temlik vermek ne anlama gelir?

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 13:57
Temlik, bir malın mülkiyetinin veya hakkının bir başkasına devredilmesi anlamına gelir. Hukuki bir terim olarak kullanılan temlik, taşınır veya taşınmaz malların, hakların ya da alacakların, yasal bir sözleşme ya da belge ile bir başkasına aktarılmasını ifade eder. Temlik işlemi, genellikle borç-alacak ilişkilerinde veya miras, bağış ve ticari işlemler gibi durumlarda uygulanır.
Temlik vermek, bir kişinin malını veya alacağını resmi yollarla başka bir kişiye devretmesidir. Örneğin, bir borç alacaklısına temlik verilirse, borç tahsili amacıyla alacak hakkı devredilmiş olur. Bu durumda alacaklı, borçludan temlik yoluyla tahsil işlemi yapabilir. Temlik işlemleri genellikle noter, banka ya da ilgili resmi kurumlar aracılığıyla yapılır.