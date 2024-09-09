Telegram yakındaki kişiler kalktı mı? Merak edilen özellikte son durum

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Telegram, "Yakındaki Kişiler" özelliğini 2024 yılında kaldırdı. Bu kararın ardında, gizlilik ve güvenlik endişeleri bulunuyor. Özellikle kullanıcıların GPS konumlarını paylaşması, kötü niyetli kişilerin bu bilgileri kötüye kullanabileceği endişesini doğurdu. Ayrıca, bazı kullanıcılar bu özellik aracılığıyla istenmeyen mesajlar ve spamler aldıklarını bildirdi. Telegram, bu sorunlar nedeniyle özelliği kaldırmaya karar verdi.