Telegram yakındaki kişiler kalktı mı? Merak edilen özellikte son durum

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 12:28
Telegram'ın "Yakındaki Kişiler" özelliği, kullanıcıların coğrafi konumlarına yakın diğer Telegram kullanıcılarını ve gruplarını keşfetmelerini sağlayan bir işlevdi. Bu özellik sayesinde GPS konumunu kullanarak belirli bir mesafedeki kişilerle bağlantı kurma imkanı sunuyordu. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde çevresindeki kişileri listede görebiliyor, onlarla sohbet başlatabiliyor ve yakındaki gruplara katılabiliyordu. Peki, Telegram yakındaki kişiler kalktı mı? İşte, o detaylar
Telegram, "Yakındaki Kişiler" özelliğini 2024 yılında kaldırdı. Bu kararın ardında, gizlilik ve güvenlik endişeleri bulunuyor. Özellikle kullanıcıların GPS konumlarını paylaşması, kötü niyetli kişilerin bu bilgileri kötüye kullanabileceği endişesini doğurdu. Ayrıca, bazı kullanıcılar bu özellik aracılığıyla istenmeyen mesajlar ve spamler aldıklarını bildirdi. Telegram, bu sorunlar nedeniyle özelliği kaldırmaya karar verdi.