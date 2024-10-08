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Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Domuz tek tırnaklı mı? İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Tek Tınraklı#Tek Tırnaklı Hauvanlar#Domuz
Tek tırnaklı hayvanlar hangileri Domuz tek tırnaklı mı İşte merak edilen detaylar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 13:29

Tek tırnaklı etiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan listenin ardından tek tırnaklı hayvanların hangileri olduğu ve domuzun tek tırnaklı hayvan olup olmadığı merak ediliyor. Merak edenler için tek tırnaklı hayvanların listesini ve domuzun tek tırnaklı olup olmadığını haberimizde derledik. Peki, domuz tek tırnaklı mı? İşte tek tırnaklı hayvanlarla ilgili merak edilen detaylar...

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Domuz tek tırnaklı mı? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı laboratuvar testleri sonucunda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen üreticileri ifşa etmeye başladı. Özellikle et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi tepkilere neden olurken, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve zeytinyağlarına bitkisel yağ karıştırılması dikkat çekti. Yapılan araştırma sonrası gözler tek tırnaklı hayvanların ne olduğuna ve domuzun da tek tırnaklı hayvan olup olmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen detaylar...

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR NELER? DOMUZ TEK TINRAKLI MI?

At, eşek, domuz ve zebra başta olmak üzere bu hayvanların melezleri olan katır, bardo ve zebroit gibi hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluşmaktadır. Bu tırnak yapısı, tek tırnaklı olarak adlandırılmaktadır. Domuz eti İslami kurallara uygun olmaması nedeniyle et ürünlerinde kullanılması kabul edilemez.

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TEK TIRNAKLI HAYVANLAR LİSTESİ

-At

-Eşek

-Katır

-Domuz

-Zebra

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#Tek Tınraklı#Tek Tırnaklı Hauvanlar#Domuz

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