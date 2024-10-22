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Tecrit nedir, ne demek? Tecrit edilmek ne anlama gelir?

Güncelleme Tarihi:

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Tecrit nedir, ne demek Tecrit edilmek ne anlama gelir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 15:24

Tecrit, anlamı ile merak edilen ifadeler arasında yer alıyor. Tecrit edilmek ya da tecrit olmak ifadeleri, TDK tarafından açıklanmış ve tanımlanmıştır. Ayırma, dış dünyadan kopararak kendi haline bırakma, hastanın diğer canlılarla olan ilişkilerinin en az seviyeye indirilmesi veya kesilmesi anlamına gelebilmektedir. İşte, tecrit kelimesinin tam anlamı ve detaylı bilgiler

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Tecrit, bir kişinin veya nesnenin çevresinden izole edilmesi, yani yalıtılması anlamına gelir. Genellikle sosyal, fiziksel veya psikolojik olarak bir bireyi veya grubu diğerlerinden ayırma durumu için kullanılır. Tecrit edilmek, bireyin dış dünyadan soyutlanması ya da diğer insanlarla olan bağlantısının kesilmesi anlamına gelir. Bu, hapishanelerde ceza olarak kullanılan hücre hapsi gibi durumları, sosyal izolasyonu veya bazı tıbbi koşullarda hastaların izole edilmesini ifade edebilir.

Tecrit, TDK'da şu şekilde tanımlanmaktadır;

1. isim ► ayırma.

2. isim Bir insanı dış dünyadan kopararak kendi hâline bırakma.

3. isim, tıp Bulaşıcı hastalığın daha fazla canlıya bulaşmasını önlemek amacıyla hastanın diğer canlılarla olan ilişkilerinin en az seviyeye indirilmesi veya kesilmesi.

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4. isim, felsefe ► soyutlama.

5. isim, fizik ► yalıtım.

6. isim, hukuk Mahkûmu cezasını tek başına çekmesi için diğer hükümlülerden ayırma:
      "O zaman herkes böyle bir tecride can atardı." - Kerim Korcan

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