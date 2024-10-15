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Tebellüğ nedir? Tebellüğ eden ne demek?

Güncelleme Tarihi:

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Tebellüğ nedir Tebellüğ eden ne demek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 17:33

Tebellüğ kelimesi, hukuki ve resmi bir terimdir ve "bir belgenin, yazının veya tebligatın muhataba ulaştırıldığını, alındığını ve kabul edildiğini" ifade eder. Tebellüğ, özellikle hukuki işlemlerde önemli bir kavram olup, bir tarafın kendisine gönderilen belgeyi ya da yazılı bildirimi aldığını kabul ettiğini gösterir.

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Tebellüğ eden, tebligatı alan kişi veya tarafı ifade eder. Bu kişi, kendisine ulaşan resmi belgeyi aldığını ve içerik olarak kabul ettiğini beyan etmiş olur. Tebellüğ genellikle ilgili kişinin imzası ile onaylanır; böylece tebligatın yapıldığına dair bir kanıt oluşur. Örneğin, mahkeme celplerinin veya resmi yazıların doğru adrese ulaştığını kanıtlamak için tebellüğ işlemi yapılır.

Bu kavram, özellikle tebligat hukukunda yaygın olarak kullanılır ve resmi belgelerin muhataba ulaşıp ulaşmadığını kayıt altına almak için önemlidir

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