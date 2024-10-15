Tebellüğ nedir? Tebellüğ eden ne demek?

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Tebellüğ eden, tebligatı alan kişi veya tarafı ifade eder. Bu kişi, kendisine ulaşan resmi belgeyi aldığını ve içerik olarak kabul ettiğini beyan etmiş olur. Tebellüğ genellikle ilgili kişinin imzası ile onaylanır; böylece tebligatın yapıldığına dair bir kanıt oluşur. Örneğin, mahkeme celplerinin veya resmi yazıların doğru adrese ulaştığını kanıtlamak için tebellüğ işlemi yapılır.

Bu kavram, özellikle tebligat hukukunda yaygın olarak kullanılır ve resmi belgelerin muhataba ulaşıp ulaşmadığını kayıt altına almak için önemlidir