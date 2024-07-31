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TBMM açılış tarihi | Yeni yasama döneminde Meclis ne zaman açılacak? Meclis tatile mi girdi? Resmi Gazete'de yayımlandı!

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#Meclis Açılış Tarihi#Tbmm#Meclis Ne Zaman Açılacak 2024
TBMM açılış tarihi | Yeni yasama döneminde Meclis ne zaman açılacak Meclis tatile mi girdi Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 02:41

Meclis açılış tarihi, tatile girmesiyle gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 9. Yargı Paketi, vergi paketi, sokak hayvanları kanunu gibi düzenlemelerin ardından n Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma dönemini tamamlayarak tatile girdi. Meclis yeni yasama döneminde de önemli konuları gündemine alacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, TBMM açılış tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Meclis ne zaman açılacak sorusu tatil kararıyla beraber vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TBMM'nin tatile girmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre TBMM ekim başında açılacak. İşte, ayrıntılar.

TBMM TATİL KARARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

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