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Taşımalı eğitim nedir, ne demek? Taşımalı eğitim nasıl olur?

Güncelleme Tarihi:

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Taşımalı eğitim nedir, ne demek Taşımalı eğitim nasıl olur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:32

Taşımalı eğitim, öğrencilerin ikamet ettikleri bölgede okul bulunmaması ya da mevcut okulların yeterli fiziki veya eğitim olanaklarına sahip olmaması durumunda, öğrencilerin eğitim alabilmesi için devlet tarafından farklı bir yerleşim yerindeki okula taşınmasıyla gerçekleştirilen bir eğitim modelidir.

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Taşımalı eğitim sistemi genellikle kırsal bölgelerde, az nüfuslu yerleşim alanlarında ya da okul sayısının yetersiz olduğu yerlerde uygulanır. Taşımalı eğitim modeli, şu unsurları içerir:

  1. Taşıma Hizmeti: Öğrenciler, devletin sağladığı araçlarla sabah evlerinden alınır ve eğitim görecekleri okula götürülür. Eğitim günü sonunda tekrar evlerine bırakılırlar.

  2. Yemek Hizmeti: Eğitim verilen okullarda genellikle öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanması sağlanır.

  3. Amaç: Taşımalı eğitim, her öğrencinin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almasını, temel eğitim hakkına ulaşmasını ve öğrenimden mahrum kalmamasını amaçlar.

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