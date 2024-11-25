Taşımalı eğitim nedir, ne demek? Taşımalı eğitim nasıl olur?

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Taşımalı eğitim sistemi genellikle kırsal bölgelerde, az nüfuslu yerleşim alanlarında ya da okul sayısının yetersiz olduğu yerlerde uygulanır. Taşımalı eğitim modeli, şu unsurları içerir:
Taşıma Hizmeti: Öğrenciler, devletin sağladığı araçlarla sabah evlerinden alınır ve eğitim görecekleri okula götürülür. Eğitim günü sonunda tekrar evlerine bırakılırlar.
Yemek Hizmeti: Eğitim verilen okullarda genellikle öğrencilerin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanması sağlanır.
Amaç: Taşımalı eğitim, her öğrencinin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim almasını, temel eğitim hakkına ulaşmasını ve öğrenimden mahrum kalmamasını amaçlar.