TAŞERONA KADRO SON DURUM: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek?

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90 bin taşerona kadro son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın seçim öncesi çalışma takviminde yer alan taşeron işçiye kadro düzenlemesinde atılacak adımlar için beklentiler seçimlerin ardından yoğunlaştı. Eski Bakan Bilgin'in daha önce seçim sonrasını işaret ettiği taşeron işçiye kadro düzenlemesi ile çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirme sağlanacak. Meclis yoğun çalışmalarına başlarken gözler de taşerona kadro ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Taşerona kadro şartları neler? Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum gelişmeleri.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyordu. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

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taşerona kadro ne zaman VERİLECEK?

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO TEKLİFİ YASALAŞMIŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

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taşerona kadro RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.