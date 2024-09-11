Taner Tolga Tarlacı neden cezaevinde? 3T Taner Tolga Tarlacı'nun suçu ne, neden hapiste?

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Taner Tolga Tarlacı, eski bir Survivor yarışmacısı olarak tanınsa da, şu anda Güney Kıbrıs'ta yargılandığı çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Tarlacı, gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiştir. Bu olay, hem Türkiye'de hem de Güney Kıbrıs'ta büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada geniş yer bulmuştur.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Hamburg’ta dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldı.

Aslen Kayserili olan Tarlacı, ailesiyle beraber önce Mersin’e, 2005 yılında da Kıbrıs’a taşındı. Üniversite hayatına Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle başlayan Taner Tolga, 2011 yılında Acun Ilıcalı yapımı olan Survivor’da akıllara kazındı.