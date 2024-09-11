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Taner Tolga Tarlacı neden cezaevinde? 3T Taner Tolga Tarlacı'nun suçu ne, neden hapiste?

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Taner Tolga Tarlacı neden cezaevinde 3T Taner Tolga Tarlacınun suçu ne, neden hapiste
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 09:57

Taner Tolga Tarlacı, cezaevine girmesi dolayısıyla merak konusu oldu. Bir dönem Survivor yarışmasıyla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı isim olan Taner Tolga Tarlacı, uzun süredir Kıbrıs'ta yaşıyordu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bazı olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçtığı bilinen Taner Tolga Tarlacı, bir süredir de orada yaşıyordu. Peki, Taner Tolga Tarlacı neden cezaevinde? 3T Taner Tolga Tarlacı'nun suçu ne, neden hapiste? İşte, o detaylar

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Taner Tolga Tarlacı, eski bir Survivor yarışmacısı olarak tanınsa da, şu anda Güney Kıbrıs'ta yargılandığı çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Tarlacı, gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiştir. Bu olay, hem Türkiye'de hem de Güney Kıbrıs'ta büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada geniş yer bulmuştur.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

2 Eylül 1984 yılında Hamburg’ta dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldı.

Aslen Kayserili olan Tarlacı, ailesiyle beraber önce Mersin’e, 2005 yılında da Kıbrıs’a taşındı. Üniversite hayatına Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle başlayan Taner Tolga, 2011 yılında Acun Ilıcalı yapımı olan Survivor’da akıllara kazındı.

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