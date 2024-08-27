Tamer Gürsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Tamer Gürsoy'un kariyeri ve biyografi bilgileri

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Tamer Gürsoy, hem akademik dünyada hem de müzik sektöründe dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tamer Gürsoy Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim almış, İngilizce alanında eğitimler vermiş ve uluslararası etkinliklerde konuşmacı olarak yer bulmuştur. Gürsoy, aynı zamanda besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyasında da adını duyurmuştur. Peki, Tamer Gürsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TAMER GÜRSOY'UN BİYOGRAFİ BİLGİLERİ

1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tamer Gürsoy, çocuk yaşlardan itibaren sanata ve müziğe ilgi duymasının yanısıra akademik kariyerine de önem vermiştir. Lise öğrenimini Robert Kolej’de, üniversite öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Tamer Gürsoy, kısa sürede İngilizce üzerine akademik eğitimler vermiş, uluslararası konferanslar ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır.

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Gürsoy, öğrencilerinin ve birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının teşviki üzerine ‘Çıkmayan Sorunların Yöneticisi’ isimli kitabı yazmıştır.

İş hayatıyla eşzamanlı olarak bir yandan da müzikle yakından ilgilenmeye başlayan Gürsoy’un Hepsi grubu için İngilizce sözlerini yazdığı “A Bad Penny” isimli şarkı, Kanada, Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde müzik listelere girmeyi başarmıştır.

Besteci kimliğiyle de dikkat çeken Gürsoy, kısa sürede müzik dünyasında önemli isimlere besteler vermiştir:



Yeliz için “Ağla Kalbim”, “O Gitti”,

Esma Er için “Bilmiyorsun” ve “Hayat Gör Beni”,

Betül Demir için “Senden Uzaklarda” ve “Yalnız Git” gibi sevilen şarkılara imza atmıştır.



Tamer Gürsoy, 2018 yılında usta söz yazarı Aysel Gürel’in sözlerini yazdığı “Bekle Yağmur Geliyor”u besteledi. Gürsoy aynı zamanda Spondeo mahlasıyla da Türk Etnik House tarzında birçok bestesini yayınlamıştır. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanısıra, yorumcu olarak da müzikal kariyerine yön vermeye karar veren Tamer Gürsoy, ilk projesi olarak Esma Er ile birlikte Ferda Anıl Yarkın’ın “Ayrılmayalım” şarkısını yeniden yayınlayarak dijital platformlarda yer buldu.