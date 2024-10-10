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Tağşiş nedir, ne demek? Tağşiş ürün kelime anlamı

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Tağşiş nedir, ne demek Tağşiş ürün kelime anlamı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 17:51

Tağşiş ürün ne demek sorusu son günlerde çıkan olayların ardından merak edildi. Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Peki, Tağşiş nedir, ne demek?

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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı laboratuvar testleri sonucunda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen üreticileri ifşa etmeye başladı. Özellikle et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi tepkilere neden olurken, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve zeytinyağlarına bitkisel yağ karıştırılması dikkat çekti. Peki, Tağşiş nedir, ne demek?

TAĞŞİŞ NEDİR, NE DEMEK?

Tağşiş, Arapça kökenli bir kelime olup, "sahtecilik", "dolandırıcılık" veya "hile" anlamlarına gelir. Genellikle, bir şeyi gerçekmiş gibi göstererek başkalarını kandırmak veya onlardan bir şeyler elde etmek için yapılan eylemleri ifade eder.

"Tağşiş" kelimesi, gıda veya diğer ürünlerin kalitesini düşürmek amacıyla başka bir madde karıştırma, saflığını bozma, sahtecilik yapma anlamına gelir. Özellikle gıda sektöründe, ürünlerin orijinal içeriklerine ucuz veya kalitesiz maddeler eklenerek kalitesinin düşürülmesi şeklinde kullanılır. Bu, hem tüketiciyi kandırma hem de haksız kazanç elde etme amacı taşır ve genellikle yasadışıdır. Örneğin, zeytinyağına başka bitkisel yağlar karıştırmak veya balı şekerle sulandırmak birer tağşiş örneğidir.

 

 

 

 

 

 

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