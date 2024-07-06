Tabii uygulaması ücretli mi ücretsiz mi?

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Tabii ücretli mi sorusu, TRT tarafından geliştirilen platform hakkında detayları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin yerli Netflix’i olması planlanan TRT’nin dijital platformu Tabii tanıtıldı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda tanıtımı yapılan TRT Tabii 5 farklı dilde ve 25 ülkede yayın yapacak. İşte, pek çok vatandaşın yönelttiği “TRT Tabii nedir, nasıl indirilir, ücretsiz mi?” sorusu ile ilgili önemli detaylar

TRT DİJİTAL PLATFORMU “TABİİ” TANITILDI

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer bulacak. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut olacak.

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TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ, NASIL İZLENİR?

TRT Tabii, 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma sunuldu. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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