Szmodics kimdir, nereli, kaç yaşında? Szmodics hangi takımlarda oynadı?

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Sammie Szmodics, kariyerine Colchester United'da başlayan ve Blackburn Rovers'ta devam eden bir İngiliz futbolcudur. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Szmodics, İrlanda Cumhuriyeti millî takımında da oynamaktadır. Peki, Sammie Szmodics kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

SAMMIE SZMODICS KİMDİR?

Samuel Joseph Szmodics, 24 Eylül 1995'te Colchester, İngiltere'de doğdu. Futbol kariyerine Colchester United'ın altyapısında başlayan Szmodics, ilk profesyonel maçına 2013 yılında çıktı. İngiliz kökenli olmasına rağmen İrlanda Cumhuriyeti ve Macaristan milli takımları için de oynama uygunluğuna sahip olan Szmodics, 2024 yılında İrlanda Cumhuriyeti millî takımı adına sahaya çıkmıştır.

SAMMIE SZMODICS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

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Szmodics, Colchester United'da profesyonel kariyerine başladı ve 2013-2019 yılları arasında bu kulüpte oynadı. 2019'da Bristol City'ye transfer olduktan sonra, Peterborough United'da kiralık olarak forma giydi ve ardından bu kulübe kalıcı olarak transfer oldu. 2022'de Blackburn Rovers'a katıldı ve burada etkili performanslar sergiledi. Szmodics, kariyerinde toplam 355 maçta 107 gol kaydetmiştir.