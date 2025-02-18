Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi programı

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Ankara'nın bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; Başkent'in 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, 18 Şubat tarihli kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat ASKİ su kesintisi programı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesin de sıfır basınç testi uygulamasından dolayı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesinin bir kısmı, Yeşilova Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 19:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle Yenimahalle istasyonumuz faaliyetini durdurmuş olup, bazı Mahallelerimizde su kesintisi yaşanmıştır. Çalışma Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMTEPE MAHALLESİ , AVCILAR MAHALLESİ , KAYALAR MAHALLESİ, KALETEPE MAHALLESİ, BURÇ MAHALLESİ, BARIŞTEPE MAHALLESİ.

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KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.02.2025 04:00:00

Tamir Tarihi: 18.02.2025 17:00:00

Detay: Keçiören İlçesi P2 pompa istasyonunda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etlik ,Ayyvalı ,Aşağı Eğlence ,Emrah İncirli, Sancak Tepe ,Şehit Kubilay , Yükseltepe ,Esentepe ,Yayla ,Kuşçağız ,Pınarbaşı Uyanış ,Tepebaşı, Yeşilöz ,Yeşiltepe ,Kamil Ocak , Çladıran ,Aktepe ,Köşk ,23 Nisan ,Bademlik ,Ufuktepe ,Kanuni ,Atapark, Bağlarbaşı ,Adnan ,Menderes, Basınevleri Mahalleleri.