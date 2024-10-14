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Sözleşmeli er sınav ücreti nasıl yatırılır? ATM (Bankamatik), Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı yöntemi

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Sözleşmeli er sınav ücreti nasıl yatırılır ATM (Bankamatik), Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 17:33

Sözleşmeli er sınav ücreti, MSB Deniz Ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2024 Yılı 2024/2 Dönemi Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında yapılacak olan alımlar çerçevesinde, 13 Ekim tarihinde tamamlanan başvuruların ardından 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Peki, Sözleşmeli er sınav ücreti nasıl yatırılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Sözleşmeli er sınav ücretini ödemek için belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. Öncelikle başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav ücreti olan 100 TL'yi VakıfBank’ın internet/mobil bankacılığı veya ATM’leri üzerinden yatırmanız gerekiyor.

Ödeme işlemi sırasında Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri menüsünü kullanarak TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli olacaktır.

Ücret yatırma işlemi için son tarih belirtilen dönemlerde değişiklik gösterebilir; bu yüzden başvuru kılavuzunu kontrol etmeniz önemlidir.

Başvuruların tamamlanması ve ücretin yatırılması, başvurunuzun geçerli sayılması için zorunludur. Ücret yatırılmadığı takdirde başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru ve ödeme sürecinin takibini e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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Daha fazla detay için Milli Savunma Bakanlığı’nın personel temin sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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