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Sosyal medya fenomeni ölü bulundu! Günlerdir aranan fenomen Akif Kocaoğlu neden ve nasıl öldü?

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#Akif Kocaoğlu#Akif Kocaoğlu Kimdir#Akif Kocaoğlu Nereli
Sosyal medya fenomeni ölü bulundu Günlerdir aranan fenomen Akif Kocaoğlu neden ve nasıl öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 10:40

Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu. Atakent Mahallesi'nde bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilen ismin Sosyal Medya Fenomeni Akif Kocaoğlu olduğu öğrenildi.

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Araştırma sonucu cesedin, 21 Kasım'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Akif Kocaoğlu'na (34) ait olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mehmet Akif Kocaoğlu'nun ölüm nedeni veya olayın nasıl yaşandığı ise henüz bilinmiyor.

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