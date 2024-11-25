Sosyal medya fenomeni ölü bulundu! Günlerdir aranan fenomen Akif Kocaoğlu neden ve nasıl öldü?

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Araştırma sonucu cesedin, 21 Kasım'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Akif Kocaoğlu'na (34) ait olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mehmet Akif Kocaoğlu'nun ölüm nedeni veya olayın nasıl yaşandığı ise henüz bilinmiyor.