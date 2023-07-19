Son hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınlandı! Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? 20 Temmuz için sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçeleri, yarın öğleden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ve yarın öğleden sonra Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimleri, yarın öğledn sonra Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık