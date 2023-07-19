Son hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınlandı! Yarın hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? 20 Temmuz için sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçeleri, yarın öğleden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ve yarın öğleden sonra Rize çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Van ve Hakkâri'nin doğu kesimleri, yarın öğledn sonra Kars ve Erzurum çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık