Son hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (18 Temmuz) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcak hava uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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RİZE 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yarın(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık