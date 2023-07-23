SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Yeni haftada hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Pazartesi) kuzey ve iç, Salı günü kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği ancak Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

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YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu

İstanbul 24°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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ANKARA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 13°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın zamanla güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 12°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C, 42°C

Az bulutlu ve açık