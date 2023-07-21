SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ YAYINLANDI | Bugün (21 Temmuz) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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DENİZLİ 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 35°C

Az bulutlu

SAMSUN 20°C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT 15°C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS 11°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık