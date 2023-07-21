SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ YAYINLANDI | Bugün (21 Temmuz) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 35°C
Az bulutlu
SAMSUN 20°C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT 15°C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık