Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (15 Nisan) hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinde Edirne çevreleri ile yarın Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevreleri ile yarın Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık