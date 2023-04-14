Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (15 Nisan) hava nasıl olacak, hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinde Edirne çevreleri ile yarın Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevreleri ile yarın Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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İSTANBUL 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık