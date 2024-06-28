Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu (29 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika yağış uyarısı!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya Eskişehir ve Ankara’nın güney ve batı kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik, yarın öğle saatlerinde Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Eskişehir ile zamanla Konya'nın batı, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 14°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

SAMSUN 20°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık