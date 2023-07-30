SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Halen mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine ulaşması bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık