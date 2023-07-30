×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 22:48

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, önemli uyarıda bulundu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havalar geçtiğimiz hafta geride kalırken, bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise artmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine ulaşması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 31 Temmuz hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Halen mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği, hafta ortasından itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerine ulaşması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

KIRKLARELİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra Trabzon Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

SİİRT 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI TARİHİ 2023| YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI TARİHİ 2023| YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023

#YKS Tercih Sonuçları
SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

#Meteoroloji
DUL VE YETİM MAAŞI ZAMLI TABLO LİSTESİ 2023 | Temmuz ayı en düşük ve en yüksek dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu İşte, yeni zamlı tablo

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMLI TABLO LİSTESİ 2023 | Temmuz ayı en düşük ve en yüksek dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni zamlı tablo

#Dul Ve Yetim Maaşı Zamlı Listes
YKS TABAN PUANLARI 2023 TAM LİSTESİ | 2 ve 4 yıllık üniversite başarı sıralamaları, kontenjanları ile tavan ve taban puanları bilgisi… Üniversite taban puanları nasıl görüntülenir

YKS TABAN PUANLARI 2023 TAM LİSTESİ | 2 ve 4 yıllık üniversite başarı sıralamaları, kontenjanları ile tavan ve taban puanları bilgisi… Üniversite taban puanları nasıl görüntülenir?

#Üniversite Taban Puanları
AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI TABLOSU 2023 || Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor (İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI TABLOSU 2023 || Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? (İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

#Açıköğretim

EN SON HABERLER

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI TARİHİ 2023| YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI TARİHİ 2023| YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2023

#YKS Tercih Sonuçları
SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak Yeni haftada yağmur yağacak mı Meteorolojiden yeni uyarı

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (31 Temmuz) hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yeni uyarı!

#Meteoroloji
DUL VE YETİM MAAŞI ZAMLI TABLO LİSTESİ 2023 | Temmuz ayı en düşük ve en yüksek dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu İşte, yeni zamlı tablo

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMLI TABLO LİSTESİ 2023 | Temmuz ayı en düşük ve en yüksek dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni zamlı tablo

#Dul Ve Yetim Maaşı Zamlı Listes
YKS TABAN PUANLARI 2023 TAM LİSTESİ | 2 ve 4 yıllık üniversite başarı sıralamaları, kontenjanları ile tavan ve taban puanları bilgisi… Üniversite taban puanları nasıl görüntülenir

YKS TABAN PUANLARI 2023 TAM LİSTESİ | 2 ve 4 yıllık üniversite başarı sıralamaları, kontenjanları ile tavan ve taban puanları bilgisi… Üniversite taban puanları nasıl görüntülenir?

#Üniversite Taban Puanları
AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI TABLOSU 2023 || Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor (İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI TABLOSU 2023 || Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? (İşte AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

#Açıköğretim