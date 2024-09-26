Son hava durumu tahminleri il il 27 Eylül 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

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Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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MUĞLA 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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DÜZCE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyi yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık