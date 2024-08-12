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Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 22:21

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere yeniden artarken, havalar ne zaman serinleyecek? merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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DENİZLİ 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı

SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Van, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı’nın doğusu, Iğdır’ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

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MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Son hava durumu tahminleri il il (13 Ağustos) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı

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