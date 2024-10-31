SON GÜN: TSE 161 personel alımı yapıyor! İşte, başvuru şartları ve detayları

Haberin Devamı

TSE personel alımı için adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 21.10.2024- 31.10.2024 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN