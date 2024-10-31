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SON GÜN: TSE 161 personel alımı yapıyor! İşte, başvuru şartları ve detayları

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#Tse#Tse Personel Alımı#Tse Personel Alımı Başvurusu
SON GÜN: TSE 161 personel alımı yapıyor İşte, başvuru şartları ve detayları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 11:04

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplam 161 personel alıyor. Peki, TSE 161 personel alımı başvuru şartları neler ve başvuru ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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TSE personel alımı için adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 21.10.2024- 31.10.2024 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

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