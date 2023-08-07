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Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

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#Deprem#Deprem Mi Oldu#Nerede Deprem Oldu
Son depremler: Deprem mi oldu 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:23

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

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