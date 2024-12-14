SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu raporu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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İSTANBUL VE BİRÇOK İLE SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'da Pazar (Yarın) sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ilçelerimizden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (10-25 kg/m2) yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

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Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) kıyıları ile Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

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Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ANTALYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -11°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu