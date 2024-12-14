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SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak? Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu raporu!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Yağmur Var Mı
SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 21:46

Son dakika hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşerken, pazar günü için yeni uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor. Yapılan açıklamada İstanbul ve çevre illerde görülecek yağışlarda sel ve su baskını gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? İşte, il il 15 Aralık 2024 hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Manisa, Kütahya çevreleri ile Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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İSTANBUL VE BİRÇOK İLE SARI KODLU SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: 

İstanbul'da Pazar (Yarın) sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ilçelerimizden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (10-25 kg/m2) yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

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Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) kıyıları ile Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

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Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

ADANA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu

ANTALYA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

 

HATAY 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MERSİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

ESKİŞEHİR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

 

KONYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİVAS -11°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

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SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Düzce'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

 

BOLU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

 

DÜZCE 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

ARTVİN -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

SAMSUN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

TOKAT -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

TRABZON 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (15 Aralık) hava nasıl olacak Pazar günü İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu raporu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

ERZURUM -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS -15°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

VAN -11°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

DİYARBAKIR -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

GAZİANTEP -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİİRT -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ŞANLIURFA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

 
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