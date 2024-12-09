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SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ve yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda kar ve yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 22:35

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporu ile yayınlandı. İstanbul yeni haftaya yağışlı hava ile girerken salı günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Aralık hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ile Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLE SARI KODRLU UYARI

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda kar ve yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 15°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 14°C, 22°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda kar ve yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olması rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MUĞLA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in güneybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda kar ve yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 7°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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AMASYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI | Yarın (10 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda kar ve yağmur var mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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