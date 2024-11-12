×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Ankara
Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 21:53

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesinin ardından hafta sonu için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. İzmir’in kıyı ilçelerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, il il 13 Kasım hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU SOĞUK HAVA GELİYOR!

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

Haberin Devamı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek!

#Hava Durumu
UZAK ŞEHİR KONUSU, OYUNCULARI VE HİKAYESİ DİKKAT ÇEKİYOR: Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehir oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, hikayesi gerçek mi

UZAK ŞEHİR KONUSU, OYUNCULARI VE HİKAYESİ DİKKAT ÇEKİYOR: Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, hikayesi gerçek mi?

#Uzak Şehir Konusu
TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN (UEFA ULUSLAR B LİGİ) || Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi A Milli Takım puan durumu tablosu ve aday kadrosu

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN (UEFA ULUSLAR B LİGİ) || Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? A Milli Takım puan durumu tablosu ve aday kadrosu

#Türkiye Milli Maçı
KYK memur alımı 2024-2025 ne zaman KYK yurt müdürü alımı başvurusu ne zaman, KPSS puanı kaç olmalı, şartları neler GSB personel alımı başvurusu son durum

KYK memur alımı 2024-2025 ne zaman? KYK yurt müdürü alımı başvurusu ne zaman, KPSS puanı kaç olmalı, şartları neler? GSB personel alımı başvurusu son durum!

#KYK Memur Alımı
SON DAKİKA DEPREMLER 12 KASIM AFAD VE KANDİLLİ  || Son deprem ne zaman nerede kaç büyüklüğünde oldu İşte güncel tablo

SON DAKİKA DEPREMLER 12 KASIM AFAD VE KANDİLLİ  || Son deprem ne zaman nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel tablo

#Deprem

EN SON HABERLER

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek

Son dakika sağanak ve soğuk hava uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Yarın (13 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonuna dikkat: 8 derece düşecek!

#Hava Durumu
UZAK ŞEHİR KONUSU, OYUNCULARI VE HİKAYESİ DİKKAT ÇEKİYOR: Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehir oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, hikayesi gerçek mi

UZAK ŞEHİR KONUSU, OYUNCULARI VE HİKAYESİ DİKKAT ÇEKİYOR: Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir, hikayesi gerçek mi?

#Uzak Şehir Konusu
TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN (UEFA ULUSLAR B LİGİ) || Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi A Milli Takım puan durumu tablosu ve aday kadrosu

TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN (UEFA ULUSLAR B LİGİ) || Türkiye-Galler milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? A Milli Takım puan durumu tablosu ve aday kadrosu

#Türkiye Milli Maçı
KYK memur alımı 2024-2025 ne zaman KYK yurt müdürü alımı başvurusu ne zaman, KPSS puanı kaç olmalı, şartları neler GSB personel alımı başvurusu son durum

KYK memur alımı 2024-2025 ne zaman? KYK yurt müdürü alımı başvurusu ne zaman, KPSS puanı kaç olmalı, şartları neler? GSB personel alımı başvurusu son durum!

#KYK Memur Alımı
SON DAKİKA DEPREMLER 12 KASIM AFAD VE KANDİLLİ  || Son deprem ne zaman nerede kaç büyüklüğünde oldu İşte güncel tablo

SON DAKİKA DEPREMLER 12 KASIM AFAD VE KANDİLLİ  || Son deprem ne zaman nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte güncel tablo

#Deprem