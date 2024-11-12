Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAFTA SONU SOĞUK HAVA GELİYOR!
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -7°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu