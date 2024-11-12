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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAFTA SONU SOĞUK HAVA GELİYOR!

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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EDİRNE 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde İzmir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

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ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu