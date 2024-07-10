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SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak? AKOM ve Meteoroloji İstanbul'a saat verdi! İşte il il hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Akom
SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak AKOM ve Meteoroloji İstanbula saat verdi İşte il il hava durumu tahminleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 22:40

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı. Yurdun batı kısımlarında nem oranıyla beraber sıcaklıklar artarken İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Marmara’nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Ankara'da sağanak bekleniyor. Öte yandan AKOM gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Temmuz hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN SON DAKİKA UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 11-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak AKOM ve Meteoroloji İstanbula saat verdi İşte il il hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 38°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak AKOM ve Meteoroloji İstanbula saat verdi İşte il il hava durumu tahminleri

İZMİR 27°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 24°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 26°C, 37°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 35°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, akşam ilk saatler veöğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 18°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak AKOM ve Meteoroloji İstanbula saat verdi İşte il il hava durumu tahminleri

SİVAS 17°C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Düzce ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu'nun doğusu ile ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 21°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Yarın (11 Temmuz) hava nasıl olacak AKOM ve Meteoroloji İstanbula saat verdi İşte il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Erzurum, Erzincan, Kars,Ardahan ve Iğdır öğleden sonra Ardahan ile Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam sağana ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 38°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 16°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

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