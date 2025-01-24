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SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI! Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbulda yağmur var mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 21:38

Hava durumu tahminlerini il il yayınlayan Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı geldi. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı görülürken, cumartesi günü Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile Antalya'da görülecek yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. İstanbul'da da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MUĞLA VE ANTALYA'YA SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.01.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Yağışların Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbulda yağmur var mı

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbulda yağmur var mı

AKDENİZ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin nin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -4°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbulda yağmur var mı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

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SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı | Yarın (25 Ocak) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbulda yağmur var mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 1°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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