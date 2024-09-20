SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Meteoroloji hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (21 Eylül) hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

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KOCAELİ 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akiam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 14°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgeni genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı