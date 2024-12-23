SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI | Hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (24 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ile Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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MARMARA'YA SON DAKİKA UYARI

24.12.2024 Salı günü ilk saatlerde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Bursa, Yalova, Uşak, Manisa, Denizli, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz ile Aydın, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ADANA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karaman, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 15°C

Çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 19°C

Çok bulutlu

TOKAT 5°C, 13°C

Çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -8°C, 4°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı