SON DAKİKA SAĞANAK UYARISI! Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji 11 Ocak hava durumu tahminleri il il yayınlandı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KAR VE SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Ortalamaların üzerinde bir sıcaklık var. İstanbul’da 16-17 dereceye çıktı. Marmara Bölgesi’ne cumartesi günü soğuk hava geliyor. Balkanlar’dan aşağı sarkacak soğuk hava. Yüksek basınçtan dolayı iç kesimlerde etkili olmayacak. Yarın yağış var İstanbul’da.

Pazar, pazartesi Trakya’ya kar yağışı geliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Hatta İstanbul’un batı ilçelerinde kar gözükebilir. Çatalca, Silivri’nin yükseklerinde de Pazar gecesi kar yağışı gözükebilir. İstanbul’un şehir merkezinde yok ama Kartal, Aydos tepesinde veya Çamlıca’nın tepelerinde karla karışık yağmur yapabilir. Yarın İstanbul’da kuvvetli yağmur var, ona dikkat edelim.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Bilecik hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kütahya ve Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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ADANA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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BOLU -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu