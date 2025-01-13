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Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ve kar var mı?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 21:58

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Bolu gibi birçok ilde de kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un kapısına dayanan kar yağışı ve düşen sıcaklıklarla beraber gözler İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ve Gümüşhane çevrelerinde kar bekleniyor. İstanbul'da ise yarın sağanak yağış devam edecek. Peki, hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz(Bayburt ve Artvin hariç) ile Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Yozgat, Sivas ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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KONYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt ve Artvin hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu

SAMSUN 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 10°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika kar yağışı uyarısı | Meteoroloji hava durumu tahminlerini il il yayınladı... Yarın (14 Ocak) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur ve kar var mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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