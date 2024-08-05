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Son dakika İstanbul'a yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı! Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika İstanbula yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 22:00

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı geldi. Tekirdağ çevresinde etkili olan kuvvetli yağış İstanbul'a geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli ile Kastamonu ve Sinop'un doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli ile Kastamonu ve Sinop'un doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika İstanbula yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak

EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu

ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika İstanbula yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Sinop ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinin yer yer kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yer yer kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika İstanbula yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika İstanbula yağış uyarısı | Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı Yarın (6 Ağustos) hava nasıl olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açıkA

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