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SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak, yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 22:26

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli ve çevre illerde hava sıcaklıkları düşerken, cuma günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Aralık hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak, yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak, yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 8°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 16°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak, yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (27 Aralık) hava nasıl olacak İstanbula kar ne zaman yağacak, yağacak mı Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) bölgenin güneydoğusu ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -1°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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