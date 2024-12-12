SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI | Yarın (13 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Kar kapıya dayandı! İşte il il hava durumu tahminleri!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların, yarın (13.12.2024 Cuma) etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri zamanla kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık y0ağmur ve zamanla kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 3°C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışl
SAMSUN 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu