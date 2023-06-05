Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı... Yeni haftada (bugün) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 5 Haziran hava durumu uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Kayseri, Aksaray, Konya, Kırşehir, Ordu, Tokat, Yozgat ve Samsun'un doğusu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SEL UYARISI

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçeleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'un kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Muğla çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Burdur, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'si ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Aksaray, Konya, Kırşehir, Yozgat çevreleri yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KONYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde Kuvvetli, Kastamonu'un kuzeyi ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.

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BOLU 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Tokat ve Samsun'un doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 7°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu