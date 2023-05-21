Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Pazar günü için sağanak uyarısı!

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Bursa çevrelerinin, bugün Sakarya haricinde bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı