Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Pazar günü için sağanak uyarısı!

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Bursa çevrelerinin, bugün Sakarya haricinde bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DENİZLİ 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bugün zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DÜZCE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bugün bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı