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Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İl il hava durumu uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak Bugün yağmur yağacak mı İl il hava durumu uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 00:39

Hava durumu tahminleri 7 Haziran, Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Samsun, Sinop, Kastamonu ve birçok ilde sağanak yağış sele neden olurken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu, Adana ve Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sel bölgesinde yağmur var mı? İşte, il il 7 Haziran hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Bilecik ve Bolu çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu, Adana ve Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SAKARYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak Bugün yağmur yağacak mı İl il hava durumu uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak Bugün yağmur yağacak mı İl il hava durumu uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak Bugün yağmur yağacak mı İl il hava durumu uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Giresun hariç) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ve Elazığ çevrelerinin, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Sel bölgesinde hava nasıl olacak Bugün yağmur yağacak mı İl il hava durumu uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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