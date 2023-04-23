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Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bayramın son gününe dikkat!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Bayramın son gününe dikkat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 00:18

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika değerlendirmeleri ile belli oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken, 23 Nisan Pazar günü için sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Ramazan Bayramı'nın 3. gününde bir çok şehirde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun çevreleri ile Isparta ve Yozgat’ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Nisan son dakika hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas, Tokat, Ordu ve Giresun çevreleri ile Isparta ve Yozgat’ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Bayramın son gününe dikkat

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Bayramın son gününe dikkat

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Eskişehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde güney çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

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KONYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Bayramın son gününe dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Malatya çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı 23 Nisan (bugün) hava nasıl olacak İstanbula yağmur yağacak mı Bayramın son gününe dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

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