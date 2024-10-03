Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 17°C, 26°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 15°C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Az bulutlu
KONYA 11°C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 25°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık