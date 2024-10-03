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Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 21:55

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok ise etkili sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından yağmur yağacak mı? sorusu gündeme gelirken, sıcaklıklar yeniden yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yarın hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 17°C, 26°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 15°C, 30°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 27°C
Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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MANİSA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 26°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Az bulutlu

KONYA 11°C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 30°C
Az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 24°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C
Az bulutlu

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SAMSUN 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C
Az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C
Az bulutlu

VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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