Son dakika hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (4 Ekim) hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 17°C, 26°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 15°C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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MANİSA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 26°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C

Az bulutlu

KONYA 11°C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE 12°C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 26°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

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SAMSUN 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C

Az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık