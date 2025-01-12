SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada İstanbul'a kar yağacak mı? Yarın (13 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya’nın, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin ve Kütahya’nın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ ve Eskişehir çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık rapora göre; bu hafta yurt genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Hafta başında Marmara ve Karadeniz'de karla karışık yağmur beklenirken hafta sonuna doğru İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Pazar günü ve pazar gecesi Tekirdağ'a kadar kar gelecek. İstanbul'un kapısına kadar geliyor kar. İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesi ve salı günü Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı var, çok kuvvetli bir kar yağışı yok. Sıcaklıklar Anadolu'da ortalama civarında devam ediyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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ÇANAKKALE 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 0°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 3°C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -16°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -1°C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu