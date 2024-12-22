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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 21:14

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji raporu ile yayınlandı. Kar ve sağanak yağış yurdun doğu bölgesinde etkili olurken, yeni hafta için sağanak ve kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da yağmur var mı? İşte, il il 23 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz (Amasya haric), Doğu Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ve Kars ile Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur haric) aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

ADANA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz (Amasya haric) ile Doğu Karadeniz'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 3°C, 13°C
Çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmuırlu

TRABZON 8°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ve Kars ile Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -9°C, -1°C
Çok bulutlu

KARS -7°C, 3°C
Çok bulutlu

MALATYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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VAN -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlı

GAZİANTEP 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (23 Aralık) yağmur ve kar var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

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