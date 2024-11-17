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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (18 Kasım) İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (18 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 21:34

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile belli oldu. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından pazartesi günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde ise sağanak görülecek. İstanbul'da da pazartesi öğle saatlerinde yağmur görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, il il 18 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya, Hatay, K.Maraş, Osmaniye ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (18 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (18 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

ADANA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (18 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

KAYSERİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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DÜZCE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (18 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı

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TOKAT 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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