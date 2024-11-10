Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (11 Kasım) İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan haric), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerini yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°C
Çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 20°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 24°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 18°C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile bu akşam saatlerinde Karaman ve Konya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 1°C, 14°C
Çok bulutlu
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
RİZE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AĞRI -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı