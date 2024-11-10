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Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (11 Kasım) İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (11 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 21:31

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü Balıkesir, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Eskişehir, Konya, Çanakkale ve Karaman'da yağış bekleniyor. İstanbul'da pazartesi günü yağmur görülecek. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, il il 11 Kasım hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan haric), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 2°C, 12°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (11 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerini yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 19°C
Çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 20°C
Çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 24°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA 17°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 18°C, 23°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (11 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile bu akşam saatlerinde Karaman ve Konya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 1°C, 14°C
Çok bulutlu

KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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RİZE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (11 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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MALATYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (11 Kasım) İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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