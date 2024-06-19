Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (20 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu kesimleri, Uşak, Denizli çevreleri ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kütahya, Isparta, Burdur ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 38°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Uşak, Denizli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 25°C, 41°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA 24°C, 39°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

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HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 20°C, 38°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu

KONYA 21°C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS 14°C, 32°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Giresun hariç doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yarın bölgenin kuzey kesimleri ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 43°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

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SİİRT 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 44°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu