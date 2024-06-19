Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (20 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu kesimleri, Uşak, Denizli çevreleri ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kütahya, Isparta, Burdur ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 38°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Uşak, Denizli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 25°C, 41°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu
MUĞLA 24°C, 39°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 20°C, 38°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu
KONYA 21°C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS 14°C, 32°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Giresun hariç doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yarın bölgenin kuzey kesimleri ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 43°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 28°C, 44°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu