Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar yağacak mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C

Az bulutlu

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ANTALYA 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -6°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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ERZURUM -19°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Az bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu