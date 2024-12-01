×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar yağacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 21:37

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji son dakika raporu ile yayınlandı. Geride bıraktığımız haftada İstanbul başta olmak üzere birçok ilde soğuk hava ve yağış etkili olurken, yurdun birçok bölgesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazartesi günü Antalya çevrelerinde sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek. Hava sıcaklığının da İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın kar ve yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Aralık 2024 hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Sakarya ve Bilecik hariç), Ege ile Batı Akdeniz’in çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km / saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C
Az bulutlu

Haberin Devamı

ANTALYA 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 13°C
Az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C
Az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 9°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM -19°C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 1°C
Az bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C
Az bulutlu

VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C
Az bulutlu

SİİRT 0°C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Maç özeti)

Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Maç özeti)

#Süper Lig
OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR | Hakem Oğuzhan Çakır kaç yaşında, nereli Galatasaray Eyüpspor maçını yöneten Oğuzhan Çakırın kariyeri ve biyografi bilgileri

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR? | Hakem Oğuzhan Çakır kaç yaşında, nereli? Galatasaray Eyüpspor maçını yöneten Oğuzhan Çakır'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

#Oğuzhan Çakır
1 Aralık Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (Online tıkla hızlı görüntüle) | Sisal Şans Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

1 Aralık Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (Online tıkla hızlı görüntüle) | Sisal Şans Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları
YILBAŞI TATİL TAKVİM 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi İşte tatil günleri ve tarihleri

YILBAŞI TATİL TAKVİM 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte tatil günleri ve tarihleri!

#Yılbaşı Tatil Takvimi 2025

EN SON HABERLER

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak Yeni haftada İstanbula kar yağacak mı

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (2 Aralık) hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'a kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Maç özeti)

Galatasaray 2-2 Eyüpspor (Maç özeti)

#Süper Lig
OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR | Hakem Oğuzhan Çakır kaç yaşında, nereli Galatasaray Eyüpspor maçını yöneten Oğuzhan Çakırın kariyeri ve biyografi bilgileri

OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR? | Hakem Oğuzhan Çakır kaç yaşında, nereli? Galatasaray Eyüpspor maçını yöneten Oğuzhan Çakır'ın kariyeri ve biyografi bilgileri

#Oğuzhan Çakır
1 Aralık Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (Online tıkla hızlı görüntüle) | Sisal Şans Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

1 Aralık Şans Topu Sonuçları Sorgulama Ekranı (Online tıkla hızlı görüntüle) | Sisal Şans Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu: 1 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları
YILBAŞI TATİL TAKVİM 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi İşte tatil günleri ve tarihleri

YILBAŞI TATİL TAKVİM 2025 | 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 31 Aralık 2024 okullar tatil mi, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? İşte tatil günleri ve tarihleri!

#Yılbaşı Tatil Takvimi 2025